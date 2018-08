Isabelle Ithurburu et Maxim Nucci parents : Première photo de bébé

Maxim Nucci et Isabelle Ithurburu vivent actuellement les joies du pouponnage ! L'animatrice du Tube (Canal+) et le musicien accueillaient à la fin du mois de juillet une petite fille, selon les informations des magazines Ici Paris et Closer. Si depuis, aucun des deux parents n'a évoqué officiellement le sujet, la marraine de leur princesse à vendu la mèche ce lundi 20 août 2018.

En effet, sur Instagram, l'amie d'Isabelle Ithurburu (35 ans), Pauline, a dévoilé une première photo de bébé alors qu'elle le câline dans ses bras. "Et que la lumière soit filleule d'amour- MiA", écrit-elle en légende avec ce qui laisse penser être le prénom de leur fille. Heureuse de les voir partager un moment complice, Isabelle a commenté la publication de petits coeurs. Sans surprise, la marraine a pris soin de camoufler le doux visage du bout de chou.

Ce nouveau petit bonheur est le premier enfant d'Isabelle Ithurburu, en couple avec Maxim Nucci depuis près de deux ans. En revanche, l'ancien musicien de Johnny Hallyday est déjà papa d'un premier garçon appelé Aaron, né en 2003 de sa relation avec la chanteuse Jenifer.

Depuis la fin du mois de juin dernier, la jolie journaliste est en congé maternité. Elle reprendra les commandes de son émission d'actualité en octobre prochain. Quant à Yodelice, il est déjà de retour en studio. C'est ce qu'il révélait le 8 août dernier à travers une photo publiée sur les réseaux sociaux.