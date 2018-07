Isabelle Ithurburu, sur le point d'accoucher : Sa petite mésaventure...

En avril 2018, Isabelle Ithurburu a révélé qu'elle attendait son premier enfant sur son compte Instagram en affichant son joli baby bump. Depuis, la compagne de Maxim Nucci profite pleinement de sa grossesse. Elle accueillera son bébé (dont le sexe n'a toujours pas été révélé) dans les prochaines semaines, mais la présentatrice du Tube (Canal+) a vécu une petite mésaventure qu'elle aurait préféré éviter...

Mercredi 4 juillet, Isabelle Ithurburu s'apprêtait à regarder un programme à la télévision quand celle-ci a décidé de tomber en panne. Un problème qui survient en pleine Coupe du monde 2018, événement sportif dont elle ne rate aucun match ! En grande fan de football (et spécialiste du rugby), la future maman a directement demandé de l'aide à la marque de son téléviseur sur son compte Twitter. "Help Samsung ! L'écran de télé qui lâche en pleine Coupe du monde de football et à moins de 48 heures du 1/4 de la France, c'est comment dire... pas possible !!! Possible de me recommander un technicien surdoué et ultra rapide svp ??? Merci", a écrit la compagne de Maxim Nucci désespérée.