Cristiano Ronaldo éliminé du Mondial : Baiser de consolation avec Georgina

Cristiano Ronaldo se voyait déjà en haut de l'affiche en Russie mais c'était sans compter sur un adversaire redoutable : l'Uruguay. Éliminé du Mondial 2018 dès les huitièmes de finale, CR7 a malgré tout su se montrer fair play. "Nous avons mieux joué que l'Uruguay, mais celui qui marque le plus est celui qui gagne, malheureusement. Nous voulions gagner, l'équipe s'est bien battue et nous devons féliciter le Portugal. L'Uruguay doit également être félicité. Globalement, nous sortons la tête haute", a-t-il réagi auprès de la presse portugaise.

Durant toute la compétition, le capitaine de la sélection nationale a pu compter sur le soutien de ses proches. Si sa maman Dolores est restée chez eux à Madrid pour s'occuper de ses quatre enfants (Cristiano Jr, 5 ans, les jumeaux Eva et Mateo, 1 an, et la petite dernière Alana Martina, bientôt 7 mois), sa compagne Georgina Rodriguez a fait le voyage jusqu'à Madrid. La belle Espagnole de 23 ans s'est fait remarquer lors du match contre le Maroc, exhibant un énorme diamant dans les tribunes du stade Loujniki de Moscou. Un somptueux bijou Cartier synonyme de fiançailles évalué à plus de 700 000 euros offert par Cristiano Ronaldo.

Fière de son homme malgré l'élimination précoce, Georgina Rodriguez ne se prive pas de montrer combien elle l'aime, images à l'appui. Lundi 3 juillet 2018, la jeune maman a publié une courte vidéo animée dans ses stories Instagram dans laquelle le couple s'embrasse, entouré de coeurs. CR7 et sa compagne s'affichent rarement en pleine étreinte sur les réseaux sociaux. "Merci la vie", commente Georgina Rodriguez sur cette séquence love.