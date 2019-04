Issa Rae bientôt mariée : la star de la série "Insecure" est fiancée

C'est une bien heureuse nouvelle, mais qui n'est pas confirmée la principale concernée.

Alors qu'elle signe la couverture du numéro d'avril 2019 du magazine Essence, Issa Rae s'affiche avec une sublime bague à l'annulaire gauche. Un détail qui n'a pas manqué d'attirer l'attention de nombreux fans et médias. Entertainment Tonight a alors mené l'enquête et a obtenu la confirmation des fiançailles de la star de la série Insecure. L'aveu provient de sa partenaire de tournage, Yvonne Orji. "Nous sommes tous très excités pour elle. Nous l'avons tous découvert de façon différente", a-t-elle commenté.

Le futur mari d'Issa Rae s'appelle Louis Diame. Les fiancés sont en couple depuis plusieurs années et même s'ils sont déjà apparus ensemble sur tapis rouge, ils ont pris soin de protéger leur relation.

Connue pour être apparue dans le clip de Drake Nice for What sorti en 2018, Issa Rae a vu sa carrière propulsée grâce à la série Insecure diffusée sur HBO aux États-Unis. Elle y interprète le rôle d'une jeune femme qui porte le même prénom qu'elle, Issa Dee, et qui raconte ses nombreuses désillusions et questionnements à l'approche de la trentaine. Engagée dans une relation sérieuse, elle met fin à son histoire d'amour. Perdue dans cette grande remise en question globale, Issa Dee peut compter sur son amie Molly Carter (interprétée par Yvonne Orji) pour la guider, non sans quelques oppositions fracassantes.

Insecure, qui compte déjà quatre saisons à son actif, est diffusée en France sur la chaîne OCS City.