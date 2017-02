Ivanka Trump : À 5 ans, sa fille Arabella chante en chinois et fait le buzz

Ivanka Trump célèbre le nouvel an Chinois en famille. La fille du président Donald Trump a voulu faire honneur à l'année du coq en publiant une vidéo de sa fille Arabella Kushner sur les réseaux sociaux. Dans la séquence en question, on peut voir la petite fille de 5 ans chanter la bonne année en mandarin, une marionnette en forme de dragon chinois à la main. À la fin de la chanson, la fillette qui ressemble à s'y méprendre à son grand-père, finit par envoyer un baiser de la main aux internautes.

"Arabella chante une chanson qu'elle a apprise pour le nouvel an Chinois. En ces temps de fête, on vous souhaite à tous une merveilleuse année à venir", a-t-elle écrit sur sa page Instagram en ajoutant, en chinois : "Bonne année." La vidéo est rapidement devenue virale sur la Toile, collectant plus d'un million de vue en quelques jours à peine. Dans le bloc des commentaires, les internautes ont félicité la mère que sa fille soit si mignonne et douée, tandis que d'autres ont regretté que son grand-père ne soit pas aussi ouvert culturellement.

Alors qu'Ivanka Trump a célébré le nouvel an chinois à l'ambassade chinoise de Washington, selon les informations de CNN, son père fait toujours polémique à cause de ses nombreuses mesures controversées, notamment son "muslim ban". Le 45e président des États-Unis n'a cessé de défrayer la chronique depuis qu'il s'est porté candidat à l'élection et a plusieurs fois critiqué la Chine. "Nous ne pouvons plus continuer de laisser la Chine violer notre pays. C'est ce qu'elle est en train de faire. C'est le plus grand vol de l'histoire du monde", a-t-il par exemple déclaré en mai dernier.

Visiblement, Ivanka Trump, également maman de Joseph (3 ans) et Théodore (11 mois), ne partage pas son avis puisque sa fille aînée apprend le mandarin avec sa nounou chinoise, depuis qu'elle a 16 mois. "Ma fille ne parle pas encore très bien mais elle comprend autant de mots en anglais qu'en mandarin", avait-elle confié au South China Morning Post il y a quatre ans.