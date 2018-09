Jabari Bird : L'espoir des Boston Celtics arrêté pour kidnapping

Il a beau porter le même nom qu'une des plus grandes idoles des Celtics de Boston - Larry Bird -, Jabari Bird est mal parti pour marquer aussi noblement l'histoire de la mythique franchise du Massachusetts en NBA : le jeune homme de 24 ans vient d'être arrêté pour avoir "agressé, étranglé et enlevé" quelqu'un, selon des informations rapportées le 9 septembre 2018 par TMZ.com.

À lire aussi Rick Ross arrêté : Il est accusé de kidnapping

Peu de détails sur cette sombre histoire sont pour l'heure connus, mais la police évoque un "incident domestique" et Jabari Bird a été soumis à une évaluation psychiatrique dans un hôpital de la région de Boston, où il se trouve actuellement "sous bonne garde". Sa victime, quant à elle, a été prise en charge dans un autre établissement hospitalier.

Les Celtics ont fait savoir par le biais d'un communiqué qu'ils ont été informés de l'incident et qu'ils le prennent "très au sérieux" : "Nous rassemblons activement des informations et réservons nos commentaires pour plus tard", ont-ils fait savoir. Il ne faudra vraisemblablement pas attendre longtemps avant d'en savoir plus puisque Jabari Bird doit être déféré devant un juge dès lundi 10 septembre.

Le jeune basketteur de 24 ans originaire de Californie et passé par le fac de Berkeley avait été drafté (recruté pour la première fois chez les professionnels) en 2017 par la franchise de Boston. Brillant en G-League (la deuxième division de la NBA) avec plus de 19 points de moyenne par match tout en ayant l'occasion de faire ses débuts en NBA (prometteurs, à l'image de ses 15 points passés en 24 minutes en avril dernier contre les Chicago Bulls), il avait été récompensé par un nouveau contrat proposé par les Celtics le 26 juillet dernier. Mais à présent, l'avenir s'annonce moins serein... D'autant plus dommage que bien des fans fondaient beaucoup d'espoirs en lui.