Jackie Chan : Sa fille SDF l'accuse d'homophobie dans une choquante vidéo

La fille de Jackie Chan lance un appel à l'aide désespéré. Dans une vidéo publiée le 24 avril 2018 sur Youtube, Etta Ng (18 ans, née de la brève liaison de l'acteur chinois avec son ex-maîtresse Elaine) a expliqué qu'elle était sans-abri et qu'elle dormait "sous un pont" avec sa compagne Andi Autumn (30 ans). Justifiant leur situation, Etta a affirmé être victime d'homophobie, elle qui avait fait son coming out en octobre dernier. "Salut, je suis la fille de Jackie Chan et voici ma petite amie Andi. Nous sommes SDF depuis un mois à cause de nos parents homophobes. On dort la plupart du temps sous un pont et ailleurs", a-t-elle confié face à la caméra.

Tout le monde s'en fout

A son côté, Andi Autumn a expliqué que personne ne souhaitait les aider parce qu'elles sont rejetées en raison de leur "amour". "J'ai demandé de l'aide à tous mes amis, à ma famille. Tout le monde nous suggère d'aller dans des refuges où ils savent que nous serons séparées", a-t-elle lancé, assurant que ses amis avaient arrêté de répondre au téléphone. "Je ne comprends pas. Nous sommes allées voir la police, nous sommes allées à l'hôpital, aux banques alimentaires, dans des associations LGBT, tout le monde s'en fout. Nous sommes deux personnes amoureuses, on essaye de ne pas être séparées, et tout le monde essaye de nous détruire, je ne comprends pas, je l'aime", a poursuivi Etta.