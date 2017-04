Jackie Cruz (Orange Is the New Black) : Sublime à la plage, avant la prison

Cet été encore, Miami sera l'une des destinations de vacances préférées des stars ! Plusieurs d'entre elles y ont déjà posé leurs valises et s'accordent un spring break amplement mérité. La preuve en images avec l'irrésistible Jackie Cruz...

Comme les mannequins Lais Ribeiro et Martha Hunt, le top model Doutzen Kroes et l'actrice Katie Holmes, Jackie Cruz aura profité du printemps pour se rendre en Floride ! L'actrice de 30 ans, membre du cast de la série Orange Is the New Black, y a été photographiée ce jeudi 27 avril. Jackie Cruz a passé quelques heures de sa journée à la plage, à proximité de l'hôtel Delano South Beach où elle a posé ses valises.

Dans un étonnant maillot de bain noir, casquette de la même couleur sur la tête, mademoiselle Cruz s'est baignée dans l'océan, adressant de charmants sourires aux photographes.

Son défilé de tenues se poursuit sur Instagram, où elle régale ses 1,2 million d'abonnés.