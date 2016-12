Jacques Chirac, 84 ans : "Il est aujourd'hui beaucoup mieux qu'il y a 18 mois"

Alors que l'état de santé de l'ancien président Jacques Chirac avait suscité énormément d'inquiétude au moment de sa longue hospitalisation en septembre dernier pour cause d'infection pulmonaire, son gendre apporte aujourd'hui de bonnes nouvelles.

En effet, Frédéric Salat-Baroux, époux de Claude Chirac, a dévoilé que la santé de l'ex-chef de l'État, âgé de 84 ans, est en nette amélioration. "A cet instant, il va profondément mieux. Il y a une mobilisation du système médical. On ne peut pas sortir de ce moment sans une fierté incroyable pour notre système de santé. Il est aujourd'hui beaucoup mieux qu'il y a 18 mois", a-t-il dit à Europe 1. Jacques Chirac avait été hospitalisé à La Pitié-Salpêtrière, à Paris, après avoir regagné en urgence la France par jet privé depuis le Maroc, où il se reposait. Dans la foulée, son épouse Bernadette avait elle aussi été brièvement hospitalisée, victime d'épuisement. D'ailleurs, sa santé est toujours une source de préoccupation pour ses proches...

Signe que Jacques Chirac va mieux : il suit la campagne électorale ! Bien que souffrant depuis plusieurs années d'anosognosie, l'ancien président reste assez vif pour s'intéresser au débat politique. Ainsi, il a sans doute été très déçu de la défaite de son ami de longue date Alain Juppé, à l'issue de la primaire de la droite et du centre. "Il était dans l'affectif. Ce qui comptait pour lui, c'était Alain Juppé. Il l'a appelé avant le premier tour, avant le deuxième tour. Il n'est plus dans la projection politique. Il aimait et il aime Alain Juppé et c'est ça qu'il voulait lui dire", précise son gendre. En revanche, on ne sait pas si Jacques Chirac a appelé l'actuel locataire de l'Élysée, François Hollande, à qui il avait apporté son soutien en 2012 et qui ne se représentera pas...

Thomas Montet