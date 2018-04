Jacques Higelin est mort à 77 ans

"Izïa, c'est la vie. Je ne manque jamais une occasion de la voir sur scène, j'adore la façon dont elle tire les gens, dont elle les porte. C'est ma seule fille... Je l'ai eue à 50 ans et je m'en suis vraiment occupé", avait déclaré Jacques Higelin à Télérama en septembre 2016.

Retour sur sa carrière

Né en octobre 1940 d'une mère belge et d'un père alsacien, inspiré dès l'enfance par le jazz et la chanson avec comme modèles Léo Ferré ou Jacques Brel, Jacques Higelin a quitté l'école à l'âge de 14 ans et a d'abord démarré sa carrière en tant que comédien. Il a débuté au théâtre en 1959 avec Bon week-end, Monsieur Bennett, mis en scène par Michel Vitold, et s'était lancé au cinéma avec Le bonheur est pour demain d'Henri Fabiani (1961), Bébert et l'Omnibus d'Yves Robert (1963) ou Elle court, elle court, la banlieue de Gérard Pirès (1972). Au total, il a joué dans une trentaine de films, le dernier étant sa participation au film Jappeloup (2013) avec Guillaume Canet.

Côté musique, son destin avait basculé avec une double rencontre décisive au milieu des années 1960, celle des musiciens Areski et Brigitte Fontaine, avec lesquels il s'est produit en trio sous la houlette de Pierre Barouh.

En 1965, il avait sorti l'album Douze chansons d'avant le déluge, enregistré en duo avec Brigitte Fontaine. En 1974, il amorce un virage rock, avec l'album BBH 75. Enfant de Charles Trenet et des Rolling Stones, il est l'un des premiers chanteurs à tenter la synthèse entre le rock et la chanson, deux genres a priori antagonistes. Il sort ensuite Irradié (1975), Alertez les bébés (1976) et No man's land (1978). Devenu chanteur rock populaire, il a connu en 1979 un grand succès avec l'album Champagne pour tout le monde" et son jumeau Caviar pour les autres....

L'année 1988 a été marquée par la sortie de l'album Tombé du ciel, son plus grand succès vendu à 300 000 exemplaires. Suivent Aux héros de la voltige (1994) et Paradis païen (1998), qui marque ses retrouvailles avec Areski. En 2005, il reprend des chansons de Charles Trenet lors d'une tournée, en héritier déjanté et lunaire du "fou chantant". En 2006, après huit ans sans album de chansons originales, il sort Amor Doloroso, suivi de Coup de foudre en 2010.

Après Beau Repaire paru en 2013, il avait finalement publié à l'automne 2016 son 20e et dernier album, Higelin 75, qui célébrait ses 50 ans de carrière.