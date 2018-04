Arthur H, fou amoureux de Léonore Mercier : "Ça remplit, ça apaise..."

Mercredi 4 avril 2018, Arthur H retrouve son public parisien avec un concert au Trianon, déjà complet. À cette occasion, le super-héros de la chanson française aussi bouleversante que pleine de fantaisie s'est longuement confié dans les pages du Parisien. L'interview est parue le 1er avril. L'artiste de 51 ans y parle de sa famille, de son père Jacques Higelin et des femmes de sa vie... Sa "Brigade légère".

Âgé de 77 ans, Jacques Higelin, très fatigué, ne remontera sans doute jamais sur scène. "L'année dernière, j'ai vécu des choses familiales très denses, des rapprochements très forts autour de mon père, notamment avec mes soeurs. Ça m'a fait un bien fou. J'avais envie de célébrer ça", raconte son fils aîné, Arthur H. Il dédie donc à ses proches cette chanson, Brigade légère, dans laquelle il a un mot pour chacune de ses filles, son fils et ses demi-soeurs (les chanteuses Izïa Higelin et Maya Barsony, du côté de sa mère). Il écrit La Boxeuse amoureuse pour sa mère Nicole Courtois (chanson dont le clip magnifique fait s'affronter l'acteur Roschdy Zem et l'Etoile Marie-Agnès Gillot), chante Reine de coeur pour sa compagne Léonore Mercier, mais aussi Le Passage pour son père. "J'ai écrit ce morceau pour lui. Il ne va pas très bien mais il n'est pas au seuil de la mort. On est autour de lui."

C'est la compagne d'Arthur H qui a eu l'idée de ce colossal double album, Amour chien fou, paru le 24 janvier. Léonore Mercier, plasticienne sonore, lui a suggéré ces deux disques comme les deux facettes de son travail : des ballades et des titres plus pop, plus fous. C'est également à ses côtés qu'Arthur H a fait un grand voyage musical de Tokyo au Mexique... Les sons rapportés figurent sur ce double album. "Je suis très amoureux depuis quatre ou cinq ans, ça remplit, ça apaise", résume Arthur H.

Depuis le mois de février, le fils de Jacques Higelin présente son nouveau spectacle à ses admirateurs. Arthur H sera en tournée presque jusqu'à la rentrée, terminant par une représentation le 9 octobre à la Salle Pleyel.