Jacques Higelin (77 ans) fatigué : Son fils Arthur H fait le point...

Vendredi 26 janvier 2018, Arthur H a publié Amour Chien Fou, un double album inspiré par les femmes de sa vie : sa mère Nicole Courtois, ses filles (dont la mère est son ex-femme Alexandra Mikhalkova), sa compagne Léonore Mercier, ses demi-soeurs Izïa Higelin et Maya Barsony. Il évoque aussi son père Jacques Higelin dans Le Passage (Gong Song). À l'occasion de sa venue dans Les Lives de l'Appart de Gala.fr, Arthur H (51 ans et aîné des enfants de Jacques) nous donne des nouvelles de son père.

À 77 ans, Jacques Higelin est fatigué. Son fils joue cartes sur table pour couper court à toutes les rumeurs et la manière dont Arthur H parle de son père est très touchante : "Mon papa, c'est un grand monsieur. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a donné fort dans sa vie, donc là il est assez fatigué quand même. Je ne pense pas qu'il va refaire de scène, annonce l'artiste. Mais on est autour de lui, on s'occupe de lui, tout va bien. Y a toujours des rumeurs horribles. Un jour, j'ai acheté France Dimanche, y avait écrit 'Jacques Higelin dans le coma ! Sa famille autour de lui.' C'était absolument faux. J'étais à côté de mon père qui était pas du tout dans le coma. Donc voilà, c'est la vie. La vie, faut pas trop s'inquiéter."

Dès vendredi 2 février, Arthur H présentera ses nouvelles chansons sur scène.