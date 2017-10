Jade Lagardère topless sur papier glacé, la beauté belge joue les séductrices

"Quand j'étais mannequin à New York, je n'aurais pas imaginé six ans plus tard avoir trois superbes bébés et être la mère d'un héros de bande-dessinée", confie la jeune femme qui a publié cette année Amber Blake, premier thriller BD sorti au mois de septembre.

Dotée d'une silhouette impeccable, Jade Lagardère est l'heureuse maman de Liva, 5 ans, Mila, 3 ans et Nolan, le petit dernier âgé d'un an. Comblée par cette belle tribu fondée avec l'homme d'affaires Arnaud Lagardère qu'elle a épousé en 2013, la jeune maman expose régulièrement ses trois enfants sur sa page Instagram, des instants de bonheur qu'elle savoure tout autant que son succès.