Jade Lagardère fête ses 27 ans dans la peau d'une héroïne sexy

Jade Lagardère, la jolie épouse de l'homme d'affaires Arnaud Lagardère, a fêté ses 27 ans, mercredi 27 septembre. Sur son compte Instagram, la jeune femme a partagé des photos de l'événement.

"Ça y est j'ai 27 ans et on m'a fait la superbe surprise de me faire une décoration à l'effigie de mon héroïne Amber Blake. Je voulais tous vous remercier pour vos messages et vos encouragements. Je vous embrasse tous. LOVE #birthdayparty #27yearsold #27ans #monanniversaire #amberblake #bd #comics #madebyjess #sweetnessandcook @made_by_jess @sweetnessandcook", a-t-elle commenté en légende d'une série de clichés d'elle-même.

La jeune maman de trois enfants, Liva (5 ans), Mila (3 ans) et Nolan (1 an et demi), avait choisi de souffler ses bougies en optant pour le look du personnage d'Am­ber Blake, dont elle raconte les péripéties en BD. Jade Lagardère avait ainsi enfilé une tenue sexy composée d'une robe courte et de cuissardes noires.