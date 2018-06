Jade Leboeuf va se marier avec son chéri Stéphane (Secret Story 8)

C'est sur Instagram, sous les yeux de ses quelque 74 600 abonnés, que Jade Leboeuf a décidé d'annoncer son futur mariage. La bombe née en 1991, fille de l'ex-footballeur Franck Leboeuf, va en effet se marier avec Stéphane Rodrigues, un beau gosse croisé notamment dans la saison 8 de Secret Story.

"Dans un mois, nous déclarerons notre amour auprès de la loi et dans un an auprès de nos amis le plus proches et notre famille. Je me languis d'être ta femme", écrit, amoureuse, la sublime jeune femme en légende d'une photo où elle pose sur les toits de Paris, dans les bras de son homme. En commentaire, le beau brun n'a pas manqué de réagir d'une manière tout aussi romantique. "J'pourrai enfin arrêter de dire ma copine (banal), ma meuf (caillera), ma fiancée (culcul), ma nana (has been), ma moitié (niannian), ma future épouse (trop d'infos)... mais juste 'MA femme' ❤ Je t'aime toi !", écrit-il.