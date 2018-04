Jaime King attaquée en pleine rue : son fils de 4 ans blessé

L'incident a eu lieu ce mercredi 4 avril, une journée que Jaime King avait débutée en publiant un selfie sur Instagram. La police de Beverly Hills révèle les détails dans un communiqué adressé à E! New. "Le 4 avril 2018, à environ 16h43, le commissariat de Beverly Hills a reçu plusieurs appels pour la dégradation d'un véhicule devant le 400 North Bedford Drive, apprend-on. La police, qui est arrivée après quelques minutes, a rapidement arrêté le suspect." Paul Francis Floyd, âgé de 47 ans, a été interpellé pour avoir dégradé deux voitures.

"La seconde, occupée par une conductrice [Jaime King] et un enfant de 4 ans [son fils James, NDLR], était garée le long du trottoir quand le suspect a sauté sur le véhicule", ajoute la police de Beverly Hills. "L'enfant était installé dans un siège-auto à l'arrière au moment où le suspect a sauté sur le pare-brise, provocant un bris de glace qui a heurté l'enfant. Pour le protéger, la conductrice est sortie du véhicule et a confronté le suspect qui lui a jeté une canette, la touchant au bras." E! News a publié une photo de la Mercedes-Benz endommagée de la comédienne, récemment vue à un déjeuner des membres du Council of Fashion Designers of America (CFDA).

Paul Francis Floyd a été inculpé pour mise en danger d'un enfant, agression et vandalisme. Placé en détention avec une caution à 100 000 dollars, il comparaîtra prochainement devant le tribunal de Los Angeles.