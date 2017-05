James Cameron : Le réalisateur de Titanic poursuivi pour 300 millions de dollars

Alors que Titanic célébrera en décembre prochain les 20 ans de sa sortie au cinéma, un procès vient aujourd'hui ternir la réputation du réalisateur James Cameron. Enfin, tout est une question de point de vue...

Comme le rapporte le site TMZ, le cinéaste de 62 ans est effectivement poursuivi en justice par un homme originaire de Floride, un dénommé Stephen Cummings. Dans ses documents, le plaignant (dont l'âge n'a pas été révélé) affirme que la star hollywoodienne lui a "volé" son "histoire personnelle" et qu'il serait lui-même l'inspiration du personnage interprété à l'écran par Leonardo DiCaprio, Jack Dawson. Rien que ça.

Sans trop entrer dans les détails, TMZ explique que Stephen Cummings, "un ancien travailleur dans l'industrie des yachts", utilise dans sa défense plusieurs événements qui le concernent et qui se seraient déroulés en 1988 et 1989 dans le comté de Brevard. Le plaignant assure également que la "représentation du naufrage du Titanic n'était PAS basé sur l'Histoire, mais sur des anecdotes qu'il a racontées à des amis au sujet de deux membres de sa famille qui étaient à bord du paquebot maudit". Dans ses histoires, "l'épouse a survécu, le mari n'a pas survécu", ajoutent nos confrères américains. Une allusion évidente à la scène finale de Titanic, lorsque Jack Dawson meurt d'hypothermie sur sa fameuse planche.

Si ces accusations sont tirées par les cheveux, les dommages et intérêts réclamés le sont encore plus : Stephen Cummings demande en effet pas moins de 300 millions de dollars de réparation à James Cameron, plus un pourcentage sur les royalties. Comme le souligne le Daily Mail, cette action en justice n'a naturellement aucune chance d'aboutir. Non seulement parce que le Titanic a fait plus de 1500 morts dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 et que de nombreuses histoires sont donc malheureusement similaires. Mais aussi et surtout parce que la loi dispose que le droit d'auteur ne protège pas les idées. Dommage !