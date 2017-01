James McAvoy, divorcé : La star de X-Men évoque sa nouvelle vie

Au mois de mai, on apprenait que l'acteur qui allait débarquer sur le grand écran dans X-Men : Apocalypse, James McAvoy divorçait de son épouse Anne-Marie Duff, à l'amiable. Une décision que celui qui interprète Charles-Xavier dans sa version jeune avait prise avec celle qui joue dans Suffragettes. Le couple, parent d'un petit Brendan (6 ans) a ainsi mis fin à dix ans de mariage. Dans une interview pour Mr Porter magazine, le comédien écossais est revenu sur cette rupture.



James McAvoy (37 ans) fait la promotion de son dernier film, Split, réalisé par M. Night Shyamalan. Mais une question en entraînant une autre, il s'est épanché sur sa vie personnelle : "Ma vie a énormément changé. Mais en même temps, beaucoup de choses sont restées pareilles. Une des choses qui n'a pas changé, c'est que je ne parle toujours pas de ma vie privée. C'était notre crédo lorsqu'Anne-Marie et moi étions ensemble. Nous l'avons rarement fait et lorsque ça a été le cas, c'était pour dire des choses comme 'nous allons cuisiner une dinde pour Noël'. Aujourd'hui, ce principe est toujours d'actualité. Même séparés, nous nous respectons toujours et nous nous engageons à le faire, d'un point de vue privé et public. Mais sinon, ça va."

Le pudique James McAvoy parlera aussi de son rapport avec l'alcool : "Je suis un consommateur. S'il y a une bouteille devant moi, je la bois. Qu'importe ce que c'est. Je continue de boire, parfois beaucoup. Mais je ne veux plus de bouteilles dans ma maison."

Au cinéma, le talentueux James McAvoy va se révéler plus qu'inquiétant dans le thriller Split. Si le rôle était prévu pour Joaquin Phoenix à l'origine, il a repris le flambeau au pied levé après sa défection et est donc devenu Kevin, un homme avec... 23 personnalités. Poussé à kidnapper trois adolescentes, dont la jeune Casey (Anya Taylor-Joy), aussi déterminée que perspicace, Kevin devient dans son âme et sa chair, le foyer d'une guerre que se livrent ses multiples personnalités.

Split, en salles le 22 février