Jason Biggs : La star d'American Pie bientôt papa pour la seconde fois !

Mariés depuis 2008, Jason Biggs (38 ans) et Jenny Mollen sont déjà les parents comblés d'un fils prénommé Sid et aujourd'hui âgé de 2 ans. Auprès du site Entertainment Tonight, la pétillante blonde a expliqué que le garçonnet avait hâte de rencontrer son petit frère ou sa petite soeur. "Sid comprend qu'il y a quelque chose dans mon ventre mais il devient de plus en plus frustré parce qu'il ne peut pas voir sa tête. Nous ne connaissons pas le sexe du bébé encore. J'espère que ça sera un caniche. L'accouchement est prévu pour le mois d'octobre", a-t-elle déclaré. Plus on est de fous...