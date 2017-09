Javier Bardem et Penélope Cruz, couple à l'écran : "C'était très intense"

Près de dix ans après Vicky Cristina Barcelona, Javier Bardem et Penélope Cruz se retrouvent pour former à nouveau un couple à l'écran – ils sont apparus dans Cartel, mais pas en tant que couple. C'est devant pour le talentueux Fernando León de Aranoa (A Perfect Day, avec Benicio Del Toro et Mélanie Thierry) pour le film Loving Pablo, qu'ils ont accepté ce nouveau défi.

Le film raconte l'histoire d'amour entre Virginia Vallejo et le narcotrafiquant Pablo Escobar. Des retrouvailles romantiques qui se dévoilent aujourd'hui au détour de deux premiers extraits, mais également avec les confidences du metteur en scène espagnol. "Pour Escobar et Vallejo, on se devait d'avoir des acteurs comme Javier et Penélope pour les embarquer dans différentes profondeurs, confie León de Aranoa à Variety. C'était très intense. On se connaît tous très bien. Cela aide, bien qu'on ait été effrayé à l'idée de travailler ensemble. J'avais bossé avec Javier il y a plusieurs années de cela. J'ai retrouvé un acteur avec une grande expérience mais avec un enthousiasme et une implication originelles."

Javier Bardem et Penélope Cruz, deux des comédiens les plus populaires en Espagne, s'étaient rencontrés en 1992 sur le tournage de Jamon Jamon. Mais ce n'est que seize ans plus tard, lorsque Woody Allen a mis en scène Vicky Cristina Barcelona – une romance caliente entre Cristina (Scarlett Johannsson) et Juan Antonio (Javier Bardem) mise à mal par la présence d'une autre femme (la fougueuse Maria Elena incarnée par Penélope Cruz) – que les deux acteurs ibériques se sont mis en couple. "C'était une furie. Pour certaines scènes, nous devions nous disputer et je la voyais me balancer des assiettes à la figure. Je me suis dit 'je ne suis pas sûr de vraiment vouloir ça'..., avait raconté Bardem au GQ britannique. Elle était passionnée, c'est ça qui m'a séduit chez elle. Chez une femme, il y a la beauté d'un côté et le fait d'être sexy d'autre part. Penélope a les deux."