Javier (Koh-Lanta) lynché depuis le départ de Yassin : "C'est dur à vivre..."

Lors de la semaine des binômes dans Koh-Lanta : Le combat des héros (TF1), c'est Alban et Yassin qui ont été éliminés, trahis par leurs camarades. Une véritable surprise pour les téléspectateurs qui en veulent encore à Pascal et Javier pour leur stratégie. Sur les réseaux sociaux, les deux hommes sont d'ailleurs la cible de nombreuses attaques. Javier a ainsi pris la décision radicale de se retirer de Twitter et Instagram. Pour Télé Loisirs, il s'explique.

"J'ai vraiment été étonné de voir qu'il y avait autant d'abrutis sur internet...", lance alors l'aventurier qualifié pour la course d'orientation. Et de poursuivre : "M'insulter, me menacer comme ils l'ont fait. Tout cela parce que j'ai sorti une icône de l'aventure [Yassin, NDLR]... Au début, ça me passait dessus. Mais quand les insultes ont dérivé vers les comptes de mes enfants, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. J'ai préféré fermer mes réseaux sociaux."

C'est ainsi pour se préserver mais aussi pour préserver sa famille que Javier a quitté la Toile. D'ailleurs, ses proches ont mal vécu cette situation : "Les deux dernières semaines ont été très compliquées, très dures à vivre. On le vit très mal (...). La dernière photo que j'ai mis sur Instagram a reçu plus de 700 insultes... C'est hallucinant." Aujourd'hui, Javier tente peu à peu de retrouver le cours normal de sa vie. "Le fait d'avoir quité les réseaux nous a fait du bien", conclut-il au nom de sa famille.

Rendez-vous vendredi 25 mai 2018 dès 21h sur TF1 afin de suivre la course d'orientation, la mythique épreuve des poteaux puis la grande finale de Koh-Lanta : Le combat des héros.