Javier Pastore (PSG) en vacances à Ibiza : la vie est belle avec Chiara

Autant de sourires qui feraient presque oublier que Javier Pastore est soupçonné de "blanchiment de fraude fiscale aggravée" par l'administration fiscale. Dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte en décembre par le parquet national financier, la star du PSG a vu débarquer chez elle les agents de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières à la veille de son mariage.

Javier Pastore, tout comme son coéquipier et compatriote Angel Di Maria, aurait perçu des revenus liés à leurs droits à l'image via des sociétés écrans aux Pays-Bas qui les reversent ensuite à des sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux, l'Uruguay pour le premier et le Panama pour le second.