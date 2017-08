Jay-Z contre Solange : Le rappeur revient sur leur dispute dans l'ascenseur...

Personne n'a oublié l'improbable vidéo tournée par la caméra de surveillance d'un ascenseur dans la nuit du 5 au 6 mai 2014 à New York. Après avoir assisté au prestigieux Met Gala, Jay-Z, Beyoncé et sa petite soeur Solange prolongent les festivités au Standard Hotel, dans le quartier de West Village, où se tient une after party. Au moment de quitter les lieux, Jay-Z et Solange se disputent violemment, affrontement physique et verbal de plus de trois minutes durant lequel Beyoncé reste immobile et dont TMZ s'était procuré la vidéo intégrale. Plus de trois ans après les faits, Jay-Z revient sur cette affaire que certains médias n'avaient pas hésité à qualifier de "SolangeGate".

Dans la suite de l'interview accordée à Rap Radar (il a évoqué les raisons de sa brouille avec Kanye West dans la première partie), le célèbre rappeur américain de 47 ans aborde le délicat sujet de la bagarre dans l'ascenseur. Pas d'éclairage nouveau, ni de grands révélations. "Je me suis battu et disputé avec mes frères toute ma vie. Cela arrive mais ce n'est rien", déclare le chanteur qui a vécu une enfance délicate avec ses frères suite à l'abandon de leur père.

Au sujet de Solange, il poursuit : "Nous n'avons eu qu'un seul différend depuis toujours. Avant et après nous avons été cool. Elle est comme ma soeur. Je la protégerai." "C'est ma soeur, pas ma belle-soeur, ma soeur", insiste le mari de Beyoncé qui n'en dit finalement pas plus sur les raisons de leur dispute, objet de toutes les spéculations.

On se souvient que les artistes s'étaient voulu tout aussi évasifs lors de leur première réaction après le scandale. "La publication de la vidéo de caméra-surveillance de l'ascenseur, du lundi 5 mai, a engendré énormément de spéculations sur l'origine du malheureux incident. Mais la chose la plus importante est que notre famille l'a résolu. Jay et Solange assument leurs parts de responsabilité pour ce qui s'est passé. Ils ont tous les deux reconnu leurs rôles dans ce problème d'ordre privé, rendu public. Ils se sont réciproquement excusés et nous sommes allés de l'avant, en famille unie", avaient-ils notamment commenté dans un communiqué officiel adressé à l'Associated Press le 15 mai 2014.