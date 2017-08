Jay-Z furieux contre Kanye West : Il ne fallait pas s'attaquer à Beyoncé !

Ils ont été les meilleurs amis du monde mais sont aujourd'hui en grand froid, la faute à Kanye West. Lors d'un concert donné le 19 novembre 2016, le rappeur américain de 40 ans et mari de Kim Kardashian s'en était violemment pris au célèbre au clan de Jay-Z sur scène. Le papa de North et Saint n'avait pas hésité à qualifier Beyoncé de diva et à dénoncer l'absence de relations entre ses enfants et Blue Ivy, la fille de Jay-Z et Beyoncé, qui était encore enfant unique à l'époque. Kanye West reprochait à son "ami" de ne pas faire venir sa fille chez lui. Des attaques publiques que Jay-Z n'a toujours pas digérées.

Lors d'une interview accordée à Rap Radar, dont la première partie de plus d'une heure est intégralement disponible sur Tidal (la plateforme de streaming de Jay-Z), le célèbre rappeur américain de 47 ans revient sur sa brouille avec Kanye West.

Interrogé dans le cadre de la sortie de son nouvel album 4:44 - dans lequel il reconnaît avoir été infidèle à Beyoncé -, Jay Z explique pour la première fois pourquoi il en veut tant à Kanye West. "Kanye est mon petit frère. Il a parlé de moi cent fois. Il a écrit une chanson qui s'appelle Grand frère. Nous avons traversé de plus grosses épreuves. Mais impliquer ma famille, c'est un problème pour moi. C'est un vrai, vrai problème. Et il le sait", a confié la star du hip hop. Un point de non-retour a été atteint pour le géant de l'industrie musicale... "Il sait qu'il a franchi la limite. Je le connais. Il le sait. Je sais qu'il sait parce qu'il n'y a jamais eu autant de distance entre nos disputes, et nous en avons eu beaucoup parce que nous sommes ce que nous sommes", a ajouté Jay-Z sur le sujet.