Jazz (Les Anges) dévoile enfin le visage de sa fille Chelsea !

Le 12 décembre 2017, Jazz, révélée dans Qui veut épouser mon fils 3 et aperçue dans Les Anges 8 a donné naissance à sa fille, Chelsea, fruit de ses amours avec son compagnon Laurent. Très attentive à ne pas trop dévoiler sa vie privée, la jeune femme de 25 ans vient pourtant de faire une sacrée exception : elle a montré le visage de son bébé sur les réseaux sociaux.

Lundi 12 mars, sur Instagram, Jazz a posté un cliché de sa fillette, une jolie petite princesse aux yeux bleus. Cette photo a bien sûr enchanté les followers de la star de télé-réalité qui attendaient cela depuis trois mois. Jazz a également tenu à expliquer en légende pourquoi elle avait fait le choix d'exposer son enfant : "Aujourd'hui Chelsea a 3 mois, nous avons décidé de la montrer au grand public aujourd'hui avant que quelqu'un ne la montre tout simplement, nous commençons à la sortir souvent et les gens sont intrigués et certains essaient de la prendre en photo. Pourquoi les personnes lambdas, ou les grandes stars montrent leurs enfants et nous nous devrions nous priver à cause de mauvaises personnes présentes sur les réseaux ? De plus nous sommes très fiers de notre fille et ne devrions pas avoir peur au quotidien de la snaper sans faire exprès ou autre. Je vous présente donc enfin Chelsea Gcl, ma vie, mon bonheur au quotidien."