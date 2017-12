Jazz (Les Anges) maman : Chelsea est née !

Jazz et son compagnon Laurent sont comblés.

Mardi 12 décembre 2017 est née leur fille prénommée Chelsea. Un heureux événement dévoilé par le beau brun, sur Instagram. "Tu veux savoir le plus beau jour de ma vie ? Il est arrivé, nous sommes le 12/12 il est 22h37 et tu pèses 3,1 kg qui me remplissent de bonheur ta mère et moi. Ma vie a désormais plus qu'un sens elle a un nom : CHELSEA", a-t-il légendé un cliché sur lequel on l'aperçoit à l'hôpital, en train d'embrasser l'ex-candidate des Anges.