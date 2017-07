Jazz enceinte : Baby bump très arrondi, prénom confirmé et nouveau projet !

"Je vais être l'heureux père d'une petite fille. Je suis très ravi et très content d'enfin pouvoir l'assumer aux yeux de tout le monde. Parce que Jazz et moi sommes vraiment heureux dans notre situation. C'est une fille très bien, et je l'aime de tout mon coeur. Je sais que ce sera une mère formidable, comme c'est une femme formidable", a annoncé Laurent, compagnon de Jazz, ancienne candidate de Qui veut épouser mon fils ?, les Anges et La Villa des coeurs brisés.

Enceinte d'une petite fille, la jolie brune vient de dévoiler une belle photo de son baby bump sur Instagram. Sur celle-ci, on peut voir son chéri, avec qui elle vient d'emménager, coller son visage contre son ventre arrondi. Un tendre cliché ainsi commenté : "Cette photo en dit long. Je suis heureuse de ma petite famille. Chelsea & Papa @laurent_gcl." Une façon pour elle de confirmer le prénom qu'elle a choisi pour son enfant, Chelsea. De son côté, le futur papa a publié sur son compte une courte vidéo de lui embrassant le ventre de sa bien-aimée.