Jazz (La Villa des coeurs brisés 2) règle ses comptes avec Eve et Cécile !

Eve cache-t-elle bien son jeu ?

Dès son arrivée dans La Villa des coeurs brisés 2, l'ancienne prétendante de Nikola Lozina dans Les Princes de l'amour 2 a été mal accueillie par Jazz. Si, lors d'une interview pour Purepeople, elle a assuré ne pas comprendre pourquoi la jeune femme lui en voulait tant, cette dernière en a dévoilé la raison lors de son passage dans le Mad Mag de NRJ12, jeudi 12 janvier 2017 : "Eve et moi, on se connaissait de l'extérieur. Je n'avais pas de problème particulier avec elle. C'est une fille très mignonne, sauf qu'elle est du genre à être très souriante devant et vipère derrière. Elle est hypocrite à mort. Elle a dit des choses sur moi à des copines ou à Tarek Benattia et ça m'a été répété. Donc quand elle est arrivée à la villa, je n'avais pas du tout envie de l'accueillir. Après tout ce qu'elle a dit sur moi, je ne lui dois pas le respect."

Après quoi, Jazz a conseillé à sa rivale d'assumer ses propos et de s'excuser plutôt que de faire comme si de rien n'était.

Cécile a voulu faire son coup de buzz

Jazz a également profité de son passage dans l'émission d'Ayem Nour pour régler ses comptes avec Cécile, l'ex-petite amie de Vincent Queijo dans La Villa des coeurs brisés 2. Au cours d'une interview pour un célèbre blogueur, la brunette l'a accusée d'avoir été infecte avec Eve ou encore a reproché aux candidats d'avoir pris la grosse tête.

Un choc pour Jazz, qui a rappelé que tous les candidats l'ont parfaitement accueillie et n'ont eu de cesse de lui faire des compliments au cours de son aventure : "Elle a voulu faire son coup de buzz. Hier, Vincent lui a passé un petit coup de fil et elle a eu la larmichette (...). On ne lui a rien fait (...). Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle elle s'est retournée contre nous."