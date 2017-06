Jazz enceinte : Son chéri Laurent lui fait une belle déclaration d'amour !

Jazz est enceinte de son premier enfant. Et c'est son chéri Laurent qui a annoncé la nouvelle sur Snapchat. "Je vais être l'heureux père d'une petite fille, a-t-il déclaré. Je suis très ravi et très content d'enfin pouvoir l'assumer aux yeux de tout le monde. Parce que Jazz et moi sommes vraiment heureux dans notre situation."

Sur sa lancée, le chéri de Jazz lui a adressé quelques mots d'amour : "C'est une fille très bien, et je l'aime de tout mon coeur. Je sais que ce sera une mère formidable, comme c'est une femme formidable."

De son côté, l'ex-candidate de La Villa des coeurs brisés 2 s'est également exprimée via Snapchat. Après avoir remercié les internautes pour leurs tendres messages, elle a poursuivi : "Je suis très heureuse, j'ai hâte d'avoir ma fille dans les bras... Et d'avoir une famille au top."

Et, en réponse à la jolie déclaration de son chéri Laurent, Jazz a indiqué que le voir si impatient était pour elle "le plus beau cadeau".

En novembre dernier, Jazz était déjà enceinte d'une petite fille. Seulement, pour des raisons de santé, la candidate de télé-réalité avait dû avorter. "J'ai eu un très gros problème aux reins. J'ai une maladie très rare. Je dois souvent me faire opérer, il n'y a pas moyen de traiter mes reins autrement. En étant enceinte, c'est impossible de me soigner...", avait-elle expliqué très émue. La jeune femme – qui a officialisé son couple avec Laurent en début d'année 2017 – n'avait toutefois pas tenu à divulguer l'identité du papa de son bébé.