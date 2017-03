Jazz (La Villa 2) en couple : Découvrez son petit ami sexy !

Jazz n'avait finalement pas besoin de se rendre dans une émission de télé-réalité pour trouver l'amour.

L'an dernier, la jeune femme s'envolait pour la République dominicaine afin de tourner La Villa des coeurs brisés 2 (NT1). Elle avait fini par repartir au bras de son ancien petit ami Orlando. Toutefois, leur histoire d'amour n'a pas duré bien longtemps après le tournage. La jolie brune, révélée dans Qui veut épouser mon fils 4 (en 2015 sur TF1), est donc repartie en quête du grand amour.

Et comme l'a dévoilé le site Gossip en exclusivité, elle l'a trouvé en la personne d'un certain Laurent Gonçalves (23 ans). Les tourtereaux se sont rencontrés lors d'une soirée organisée à Marseille et ne se quittent plus depuis. Pour preuve, Jazz a dévoilé quelques clichés en compagnie du beau brun aux yeux bleus. "Tu embellis ma vie @laurent_gcl Merci à tous pour vos compliments. Il n'est pas seulement beau c'est un vrai diamant #Givenchy", a-t-elle légendé l'un d'eux.

On lui souhaite que cette histoire d'amour dure !