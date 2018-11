Jean-Baptiste Guégan (Incroyable Talent) : Johnny Hallyday bluffé par sa voix

Mardi 6 novembre, Jean-Baptiste Guégan a laissé le jury de La France a un incroyable talent 2018 bouche bée. Sur scène, ce fan absolu de Johnny Hallyday a prouvé qu'il avait le même timbre de voix que le Taulier décédé en décembre 2017.

"Ils doivent se faire du souci, tous les sosies, parce que tu n'es pas le sosie mais la réincarnation. C'est une gifle que de t'entendre", a déclaré Marianne James après l'avoir entendu chanter Oh Marie et L'envie. Et Hélène Ségara de surenchérir : "Ce qui me bluffe en dehors du fait que c'est troublant, c'est que tu chantes très juste. Ce soir, tu le rends éternel." Et il n'y a pas que le jury de La France a un incroyable talent qui a été conquis par la voix bluffante de Jean-Baptiste. Comme le rapporte Télé Loisirs, depuis ses 17 ans, il anime des soirées avec le répertoire de l'idole mais il ne voulait pas "sillonner la France du vivant de la star". Star qui a d'ailleurs eu connaissance de son talent et aurait déclaré : Whaou ! Il est de loin le plus près."

Le chanteur fan du rockeur s'est aussi produit à La Cigale à Paris et sera en 2019 au coeur de deux projets. Il sera la voix de monsieur Hallyday dans un spectacle hommage, intitulé La Voie de Johnny. Mais surtout, Michel Mallory, parolier de 114 titres du Taulier, lui a fait confiance pour chanter cinq des huit morceaux qu'il avait écrits pour l'artiste avant son décès. Titres que l'on retrouvera dans un album qui sera enregistré par le candidat.