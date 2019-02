Jean-Baptiste Maunier bientôt papa : 1ère photo de sa compagne enceinte

"Depuis des années je vis à tes côtés, la plus belle des histoires d'amour @leaarnezeder et en voici le fruit ! Tu fais de moi le plus heureux des hommes #babyonboard", a-t-il commenté en légende d'un récent portrait de sa compagne, actrice et artiste peintre de 27 ans. A l'image, la jolie brune affiche son début de ventre rond en pleine nature. Après des études dans une école artistique new-yorkaise, la petite soeur de la comédienne Nora Arnezeder (Faubourg 36) a fait quelques apparitions dans des pièces et courts métrages.

En couple depuis quatre ans, l'acteur révélé dans Les Choristes et sa petite amie affichent pleinement leur idylle sur les réseaux sociaux. Récemment, Jean-Baptiste Maunier a rejoint ses camarades Amel Bent, Patrick Fiori, Zazie ou encore Soprano pour la tournée des Enfoirés 2019. Félicitations aux jeunes parents !