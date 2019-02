Les Enfoirés 2019 : Beau message de Jean-Jacques Goldman, le clip dévoilé

Bonne nouvelle ! Après qu'ils ont mis le feu lors de six concerts sur la scène de l'Arkéa Arena de Bordeaux en janvier dernier, le concert de la 30e édition des Enfoirés sera diffusé le 8 mars 2019, à 21h, sur TF1. Un spectacle intitulé Le Monde des Enfoirés et dont l'hymne, On trace, est signé du jeune chanteur Vianney. Alors que le clip de ce morceau vient de sortir, Jean-Jacques Goldman a fait passer un message.

Dans l'édito du magazine Télé 7 Jours, le célèbre compositeur, chanteur et maître de cérémonie du concert caritatif annuel a justifié son absence à l'événement. "Il me semble important de ne pas être présent, afin de montrer que la page est tournée et qu'une nouvelle génération perpétue 'ce truc' dingue unique au monde : des artistes réunis pour faire des concerts pendant une semaine, sans entourage, et chantant les chansons des autres, bénévolement ! Merci, en tout cas, pour votre appui sans faille depuis des années", a-t-il déclaré. Un beau message qui sera apprécié.

Autre information, le clip de la chanson On trace vient de sortir. "On veut avancer seul mais on ne va jamais loin / Aux amis qui en veulent, impossible n'est rien / C'est pas la mer à boire, pas l'océan non plus / Pour dessiner l'histoire, il faut nos mains tenues", peut-on entendre de la bouche de Zazie, Patrick Bruel, Liane Foly, Jean-Louis Aubert, Patrick Fiori... La vidéo, plutôt sobre, est un défilé d'images des artistes qui chantent face à la caméra. Et comme on peut le voir, des petits nouveaux ont intégré la troupe.

C'est le cas des deux champions du monde, Didier Deschamps et Kylian Mbappé, de Claudio Capéo, Slimane, les comédiens Ary Abittan et Malik Bentalha, l'actrice Isabelle Nanty et l'ex-Miss météo de Canal+ Pauline Lefèvre.

Comme le rappelle le site officiel, les concerts des Enfoirés et la vente des CD et DVD constituent une part importante des ressources de l'association. Grâce au bénévolat des artistes et aux diffuseurs choisis chaque année à partir d'un appel d'offres exigeant, les Enfoirés ont permis de rapporter aux Restos près de 18 millions d'euros sur l'exercice 2017-2018.