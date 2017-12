Jean Dujardin, héros sur le retour et hilarant face à Mélanie Laurent

La Saint-Valentin va rimer avec Jean Dujardin cette année. Le 14 février 2018, l'acteur français sera à l'affiche d'une comédie très attendue, Le Retour du héros. Et pour nous donner l'eau à la bouche, Studio Canal a dévoilé la toute première bande-annonce de ce film réalisé par Laurent Tirard.

L'histoire : Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui un héros d'opérette, elle est devenue, malgré elle, responsable d'une imposture qui va très vite la dépasser...

Dans la veine des OSS 117 ou Brice de Nice, on retrouve Jean Dujardin dans un registre qu'on lui connaît bien et dans lequel il excelle. Je-m'en-foutiste au possible, cynique, fourbe et charmeur à la fois, Jean Dujardin adapte son humour à la sauce XVIIIe siècle en donnant cette fois-ci la réplique à deux actrices, Mélanie Laurent d'un côté, Noémie Merlant (l'une des révélations du Ciel attendra) de l'autre. Et ça promet d'être très drôle !