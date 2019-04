Jean-François Piège ému : les tendres mots de sa femme Élodie, si fière de lui

Le chef Jean-François Piège n'est pas du genre à s'épancher sur sa vie privée. Dimanche 21 avril 2019, il était l'invité de Mouloud Achour dans Clique (Canal+) et s'est fait surprendre par sa femme Élodie. Dans un magnéto vidéo, elle n'a pas tari d'éloges sur le juré de Top Chef, ce qui a beaucoup ému ce dernier.

Élodie et Jean-François Piège forment une équipe de choc : lui derrière les fourneaux, elle dans l'ombre, s'occupant des papiers et de la communication. Invitée à témoigner dans l'émission de Canal+, la maman du petit Antoine (5 ans) en a dit plus sur le partage des taches entre eux : "Je fais en sorte que l'on parle du restaurant, je relis les contrats, je m'occupe aussi un peu de l'administratif. Je tiens ce petit groupe qu'on a créé tous les deux il y a cinq ans et Jean-François s'occupe de la cuisine."

Femme amoureuse, l'épouse de l'étoilé poursuit : "Jean-François est quelqu'un qui a beaucoup d'aspérités, quelqu'un qui est un érudit d'arts. Son métier c'est la cuisine, mais il connaît tout sur tout sur l'art, la musique, le cinéma. Il s'intéresse à tout. Il a plus de 10 000 livres de cuisine il ne m'a pas attendue pour s'y intéresser. Je suis hyper fière d'avoir réussi avec Jean-François l'ouverture de quatre restaurants en quasiment quatre ans et je touche du bois. Je suis hyper fière des équipes qui travaillent avec nous tous les jours, de les voir grandir aussi chez nous. Je suis hyper fière de lui." Voilà une vraie déclaration d'amour.

En entendant ces mots, le discret cuisinier n'a pas caché son émotion. "Je suis ému parce qu'elle m'a donné le courage de le faire, on l'a fait tous les deux. Je fais de la cuisine, la partie visible. Elle fait la partie moins visible et sans elle ça ne marcherait pas", a-t-il déclaré.