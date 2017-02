Jean-Louis Trintignant et la mort de Marie : "C'est toujours très dur"

Actuellement en tournée avec le musicien Daniel Mille, Jean-Louis Trintignant (qui déclame avec passion les mots de Prévert, Vian, Desnos pendant que le musicien joue Astor Piazzolla) a accordé une interview à coeur ouvert au Figaro. Il y livre son amour pour la poésie, celle qui le fait tenir, tout en évoquant par exemple son petit-fils Paul (le fils de François Cluzet et de Marie Trintignant, 25 ans). "Je dis un très joli texte, bref et tendre, de Paul Cluzet, l'un de mes petits-fils. Il écrit avec finesse. Il parle d'un homme qui dort 'à l'ouest' de sa femme, pour mieux entendre battre son coeur. L'amour est son thème de prédilection", loue l'iconique acteur français.

Dans ce spectacle qu'il présentera à Paris à la salle Pleyel le 7 mars prochain, Jean-Louis Trintignant parle également de sa fille Marie, décédée sous les coups de Bertrand Cantat le 1er août 2003. En expliquant pourquoi il ne donne pas plus de représentations, le comédien de 86 ans confie avoir monté "un spectacle fragile, qui repose sur des nuances délicates" et affiche sa crainte de ne pas être juste. "Et puis je parle de Marie et c'est très difficile... Quatorze ans déjà, quatorze ans... C'est toujours très dur", glisse-t-il avec émotion, avant d'ajouter qu'il lui dédie Mon p'tit Loup d'Apollinaire. Et de conclure : "Elle ne m'a pas quitté."

Toujours à propos de sa famille, Jean-Louis Trintignant a évoqué un autre de ses petits-fils qui évolue dans le milieu de l'art, Jules Benchetrit (le fils de Marie et de Samuel Benchetrit, 19 ans). Il confie qu'Isabelle Huppert a "été délicieuse et protectrice" avec lui sur le tournage d'Asphalte, un film réalisé par son père. "S'il le souhaite, il pourra devenir vraiment un grand comédien", annonce l'acteur de superbes films tels qu'Amour, Et Dieu créa la femme et Un homme et une femme.

Interview à retrouver en intégralité dans Le Figaro, édition du 6 février 2017.