Jean-Luc Lemoine : Touchant, il annonce son départ...

Ce vendredi 14 décembre 2018, après quelques jours de rumeurs insistantes sur les réseaux sociaux, Jean-Luc Lemoine a pris la peine de diffuser un long message pour informer ses fans et les téléspectateurs de TPMP de son départ.

Voici l'intégralité de son texte :

"Les amis, ce vendredi nous devions faire la dernière de TPMP Refait La Semaine. On nous a dit ‪mardi midi‬ qu'en raison de l'actualité, ça ne serait pas possible. Ce que je comprends tout à fait car il y a bien plus important en ce moment. Mais du coup, je ne pourrai pas vous dire au revoir à l'antenne et comme je ne veux pas avoir des regrets à la Julien Lepers, je vous écris ces quelques mots pour le faire. Déjà, je voudrais tous vous remercier pour votre fidélité, votre soutien, vos rires, vos remarques et vos critiques qui m'ont fait avancer. J'ai eu la chance de croiser pas mal d'entre vous lors des enregistrements, à la sortie des studios ou lors de ma tournée et chaque échange a rendu plus fort le lien qui nous unit. Je voudrais aussi remercier l'équipe de production de TPMP Refait La Semaine, qui s'est défoncée chaque semaine avec moi pour vous offrir la meilleure émission possible. Nous voulions un programme simple, divertissant et bienveillant. J'espère que vous l'avez perçu comme ça. Merci aussi à tous mes amis chroniqueurs, pour leur magnifique autodérision quand je les montrais dans les questions en 4/3. Au passage, désolé de n'avoir pas pu vous montrer les dernières. Merci à ceux qui ont bossé avec moi sur ma rubrique au fil des ans : Marie, Déborah, Déborah (je sais, je l'ai déjà dit mais c'est une autre), Laurianne, Maxime, Eddy, Hans, Wayne, David... Merci à tous mes potes de la sécu, toujours discrets et lucides. Enfin bon, je ne veux oublier personne mais je sens bien que vous n'en pouvez plus de mes remerciements... alors merci à toutes les personnes de valeur que je n'ai pas citées mais qui se reconnaîtront ! Et bien sûr, je voudrais remercier le patron, Cyril, de m'avoir fait participer à cette folle aventure. Quand je suis arrivé dans TPMP il y a bien longtemps en deuxième partie de soirée, je ne m'attendais pas à ce voyage mais il a été long et beau. À bientôt."