Jean-Luc Reichmann : Fier père d'une famille "nombreuse et recomposée"

Ce jeudi 1er février 2018, TF1 diffuse des épisodes inédits de Léo Matteï. Une création originale de Jean-Luc Reichmann, dans laquelle il tient également le rôle principal. À cette occasion, l'animateur, acteur et producteur de 57 ans s'est prêté à l'interview Quand tu tapes... de Purepeople.

Après avoir évoqué sa taille et son salaire, celui que l'on retrouve chaque jour aux commandes des 12 Coups de midi a parlé de sa famille avec beaucoup de fierté : "Famille nombreuse, famille heureuse. Chiens, oiseaux, poissons rouges, beaucoup d'enfants. Belle famille recomposée avec, on essaye, de tenir les valeurs que nous ont données papa, maman, les grands-parents. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important me disait ma grand-mère et je pense qu'elle a raison." Après quoi, Jean-Luc Reichmann s'est épanché sur sa femme Nathalie, "la coloriste de [sa] vie" : "Ça ne servirait pas à grand-chose de vivre autant de choses merveilleuses sans les partager."

Généralement très discret concernant sa famille recomposée et nombreuse – il est l'heureux papa de six enfants (âgés de 9 à 28 ans) –, Jean-Luc Reichmann avait récemment accepté de se confier auprès de nos confrères de France Dimanche : "On apprend aux enfants ce qu'est la vraie vie, sans se voiler la face, mais en cherchant toujours le petit coin de ciel bleu. À la maison, il y a quelques règles, comme dîner ensemble et mettre le portable de côté, afin d'échanger, partager. (...) Il y a quelques chamailleries, comme dans toutes les familles. Mais ils respectent les choix de leurs parents. Nous souhaitons par-dessus tout leur transmettre des ondes positives, de la sagesse, un peu de cette éducation que nous avons reçue." Il avait ensuite admis que ses enfants l'aidaient à répéter ses textes pour Léo Matteï ou le théâtre (il est actuellement dans la pièce Nuit d'ivresse, au théâtre de la Michodière).

Il n'a également que de tendres mots pour sa chère et tendre Nathalie. "Jouons avec les mots. Avec elle, ce fut une évidence, mais aussi 'les vies dansent' et les vies denses. Elle est l'évidence quoi qu'il arrive, vous pouvez décliner. (...) Elle est la coloriste de ma vie. Elle choisit par exemple mes vêtements, alors qu'avant c'était la déroute la plus totale. J'arrivais avec de vieilles Dr. Martens flagadas", confiait-il à son sujet à Femme actuelle, en septembre dernier. À noter que sa femme a mis en scène Nuit d'Ivresse et qu'elle a également créé Leo Matteï. Un duo inséparable dans la vie comme au travail !

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.