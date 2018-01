Jean-Luc Reichmann méconnaissable dans Léo Matteï : "J'apparais sans fard"

Le 1er février 2018, les téléspectateurs de TF1 auront rendez-vous avec le premier épisode de la 5e saison de Leo Matteï dès 21h. Interrogé par nos confrères de Télé 7 jours, Jean-Luc Reichmann – qui interprète le rôle-titre – a confié que son rôle allait prendre de l'épaisseur cette année...

En effet, le héros enquêteur de la brigade des mineurs désormais établi à Marseille sera littéralement méconnaissable, entre larmes et crises violentes. Jean-Luc Reichmann (57 ans) a expliqué à propos de cette évolution nécessaire du personnage : "On a mis en avant l'homme plutôt que le flic. Le drame que vit Léo peut arriver à chacun de nous. Sa fille a été enlevée alors qu'elle n'avait que 6 ans, sa femme s'est suicidée, mais il est enfin sur une piste sérieuse."

Dans ce contexte, l'animateur des 12 Coups de midi a dû livrer une performance plus sensible que jamais. "J'apparais sans fard, les yeux rouges et gonflés, je ne suis pas rasé. Les gens vont me voir tel que peut être un père en détresse. Cette enquête est en résonance avec l'actualité", a-t-il ajouté.

On a hâte de découvrir le résultat...

Une interview à retrouver en intégralité dans Télé 7 jours, actuellement en kiosques.