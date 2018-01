Mathieu éliminé des 12 Coups de midi : Ce qu'il va faire de ses gains !

L'aventure est malheureusement terminée pour Mathieu. Le candidat de 52 ans a été éliminé des 12 Coups de midi (TF1) au terme de 32 participations, après avoir échoué lors de son duel face à Jeanne. Son lot de consolation ? L'argent qu'il a gagné.

Pour rappel, Mathieu a récolté par moins de 119 950 euros de gain. Une somme qu'il compte bien mettre à profit pour... son futur mariage. "Nous ne sommes pas encore mariés avec ma femme, mais ça fait partie de nos projets", a-t-il confié lors d'une interview pour Télé Loisirs. Et de préciser au site Télé Star qu'il devrait avoir lieu l'année prochaine. Et de poursuivre : "Et puis après partir en vacances. Ce serait l'île Maurice, la Thaïlande, l'Australie peut-être ou les Seychelles. Un endroit où il fait chaud ! Il y a aussi quelques travaux à faire dans la maison et puis après, s'il reste un peu d'argent, investir peut-être dans la pierre." Un bien beau programme qui devrait enchanter sa femme, ainsi que sa fille.

Mathieu a également confié que son départ était un soulagement. La raison ? "Je n'étais pas déçu. C'est quand même assez éprouvant, il faut beaucoup d'attention et de concentration. C'est, plus tard, quand je rentre chez moi que je prends conscience que je ne suis pas loin de l'étoile. Que l'émission est finie. Il y a un manque de ne plus aller sur le plateau, de ne plus répondre aux questions, de ne plus être coiffé ou maquillé... La déception ne vient pas de suite. Je sais que j'ai fait un beau parcours, presque 120 000 € c'est énorme ! Par contre, quand je préviens ma famille, ma femme est déçue, mais moi j'ai un sentiment presque de soulagement. Mais je serais resté un peu plus, franchement !"

Quoi qu'il en soit, Les 12 Coups de midi restera une expérience très enrichissante pour Mathieu.