Jean-Michel Maire nouveau Bachelor sur C8, réactions mitigées !

Lundi 15 mai, sur le plateau de Touche pas à mon poste, l'annonce a fait l'effet d'une bombe. En cours d'émission, Cyril Hanouna a révélé que Jean-Michel Maire serait le nouveau Bachelor sur C8 et qu'il succéderait ainsi à Marco.

Une nouvelle qui a fait l'unanimité auprès des chroniqueurs de Touche pas à mon poste. En effet, d'après Énora Malagré, Jean-Michel Maire sera certainement "le Bachelor le plus sincère".

De son côté, le chroniqueur a expliqué avoir accepté la proposition "parce qu'[il est] célibataire donc profitons-en". Visiblement décidé à trouver l'amour, le séducteur de la bande de Touche pas à mon poste a même indiqué qu'il comptait faire du sport avant le tournage – qui aura lieu au mois d'août – afin d'être en meilleure forme pour rencontrer ses prétendantes.

"J'aimerais bien me poser, honnêtement. Moi, je suis un amoureux du sentiment amoureux, et c'est vrai que ça me manque, a avoué Jean-Michel Maire. Je ne papillonne pas énormément non plus, mais c'est vrai que si je trouvais une fleur sur laquelle me poser ça m'arrangerait bien."

Quelques minutes plus tard, Cyril Hanouna a révélé que Matthieu Delormeau, ancien animateur de NRJ12, serait le présentateur de cette prochaine édition du Bachelor sur C8.