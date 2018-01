Jean-Pascal Lacoste (Star Academy), papa fier : Kylie lui ressemble énormément !

Jean-Pascal Lacoste, ex-élève de la première saison de la Star Academy (TF1), est un papa gaga de ses deux petits trésors, Kylie (9 ans) et Maverick (5 ans).

Vendredi 12 janvier 2018, le beau comédien de 39 ans établi à Saint-Jean-de-Luz (où il tient un bar-restaurant) a décidé de poster sur Instagram une photo de sa fille aînée, une petite princesse qui lui ressemble d'ailleurs beaucoup. "Trop belle ma fille, on t'aime. Delphine et papa sont fiers de toi, continue de grandir et de bien bosser à l'école #QuandTaFilleGranditTropVite #BonnetRasta #QuandTaFilleAimeLeRouge #LeTempsPasseSiVite", a écrit Jean-Pascal en commentaire du cliché où la grande soeur de Maverick (5 ans) apparaît tout sourire.

Bien entendu, les internautes ont rapidement réagi à ce joli message d'un père à sa fille chérie. "Ta fille te ressemble beaucoup", "Quelle jolie poupée", "Elle est magnifique ! Courage Jean-Pascal, elle va faire des ravages", "Elle est magnifique et je suis trop fan de son prénom ! Elle a un bel air de son papa quand même ! Je lui souhaite que tout ses plus beaux rêves se réalisent", pouvait-on lire.

Pour rappel, Kylie et Maverick sont nés des anciennes amours de l'interprète du tube L'Agitateur (2002) avec une américaine prénommée Jennifer. Aujourd'hui en couple avec Delphine, la soeur de Sylvie Tellier, Jean-Pascal est sur un petit nuage !