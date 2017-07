Jean-Pascal Lacoste, amoureux de la petite soeur de Sylvie Tellier : "Je t'aime"

Jean-Pascal Lacoste (39 ans), ancien élève de la première promotion de la Star Academy de TF1, est très amoureux de la belle Delphine Tellier.

Dimanche 30 juillet 2017, en direct de Biscarosse, l'interprète du tube L'Agitateur (2002) et papa des petits Kylie (9 ans) et Maverick (5 ans) s'est saisi de son compte Instagram afin de publier une véritable déclaration d'amour à sa chérie. "Parfois on se dit que la vie est faite, et puis la plus belle des merveilles arrive. Une femme belle, attentionnée, merveilleuse", a-t-il commencé en légende d'un simple selfie de couple en noir et blanc. Et de poursuivre : "Merci d'être ce que tu es chérie. Je t'aime chérie. Notre petite vie et notre petite famille est au top et c'est grâce à toi, je t'aime !"

Les nombreux followers de celui qui gère dorénavant un bar-restaurant à Saint-Jean-de-Luz, totalement fans de cette déclaration d'amour, n'ont pas manqué de se manifester. "Beaucoup de bonheur à vous quatre", "Longue vie à votre histoire", "Plus d'une femme aimerait qu'un homme lui fasse une telle déclaration d'amour", "Vous êtes adorables et vous respirez le bonheur et la simplicité", pouvait-on lire sous le cliché.

Pour rappel, c'est en avril 2016, alors qu'il confiait s'être séparé de la mère de ses deux enfants, que Jean-Pascal Lacoste avait annoncé qu'il avait retrouvé l'amour dans les bras de Delphine Tellier (25 ans), la petite soeur de Sylvie Tellier.