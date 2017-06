Jean-Paul Rouve : L'acteur victime d'un cambriolage, 50 000 euros dérobés...

Jean-Paul Rouve est la dernière victime d'un cambriolage très étonnant. Selon les informations du magazine Le Point, l'acteur et réalisateur de 50 ans a eu la mauvaise surprise de découvrir qu'on avait "méthodiquement fouillé" son appartement situé dans le 18e arrondissement de Paris au cours du week-end du 24 et 25 juin.

La méthode appliquée n'a pourtant pas été des plus discrètes. D'après nos confrères, le ou les malfrats aurai(en)t ainsi "escaladé la façade de son immeuble avant de parvenir à s'introduire dans son appartement" et de procéder à une fouille minutieuse. Plusieurs bijoux et montres de valeur ont été dérobés. Au total, le préjudice s'élèverait à près de 50 000 euros. Après avoir remarqué cette effraction, le comédien a rapidement déposé plainte. Les enquêteurs du 2e district de la police judiciaire (DPJ) ont été chargés des investigations.

Ces dernières semaines, Jean-Paul Rouve a été très accaparé par la promotion du film Les Ex, nouvelle comédie réalisée par son complice des Robins des Bois Maurice Barthélemy. L'année prochaine, il sera de retour dans la peau de Jeff Tuche dans Les Tuche 3 : Liberté, Égalité, FraterniTuche, long métrage dont il a coécrit le scénario.