Jean-Pierre Foucault "ému" par sa belle-fille : sa belle "marque de confiance"

Une famille (recomposée) formidable. Le 7 juin 2019, Sandrine et son cher et tendre Marc se sont mariés à Marrakech, où ils travaillent et résident. Une soirée a suivi, au cours de laquelle les invités ont pu déguster des mets locaux et des vins marocains. Et le lendemain était organisée la cérémonie religieuse dans l'église de la ville rouge.

Pour l'accompagner à l'autel, la jeune mariée a pu compter sur son beau-père, Jean-Pierre Foucault (71 ans). À nos confrères de Gala, le sympathique animateur n'a pas caché avoir été très ému que sa belle-fille lui fasse cet honneur : "C'est elle qui me l'a demandé. Une belle marque de confiance réciproque, qui m'a profondément ému." Elle a ensuite rejoint son époux, avec lequel elle est en couple depuis une vingtaine d'années. Les tourtereaux se sont rencontrés à Carry-le-Rouet du côté de Marseille où vivent Jean-Pierre Foucault et Évelyne, la mère de la mariée avec laquelle le présentateur vit depuis plus de trente ans.

"Ce mariage est une officialisation. Leurs grands enfants, Ethan et Hugo [17 et 16 ans, NDLR], étaient d'ailleurs ravis", a ajouté l'ancien animateur de Qui veut gagner des millions ? Les mariés ont fait la fête jusqu'au bout de la nuit avec leurs convives, à leur domicile. Enfin presque tous, car Jean-Pierre Foucault par exemple s'est "éclipsé assez tôt vu [son] grand âge".

La jeune femme ne lui en tiendra pas rigueur tant ils sont complices. Il faut dire que Jean-Pierre Foucault l'a élevée depuis son enfance. Sandrine est également la grande complice de Virginie, la fille de l'animateur (née d'une précédente union). "Elle est la marraine d'un de ses garçons. Avec Évelyne, nous sommes plutôt fiers d'être parvenus à créer une sorte de tribu qui fonctionne avec bienveillance, et surtout sans jalousie aucune. Je sais que ce n'est pas toujours le cas", a conclu l'homme de télévision.