Jean-Pierre Foucault odieux ? Sa réponse au "calvaire" d'Agathe Lecaron

Il y a dix ans, Jean-Pierre Foucault a présenté Sacrée soirée avec Agathe Lecaron. Dans les colonnes du magazine Paris Match, l'animatrice a confié garder un souvenir amer de cette collaboration, évoquant même un "cauchemar". Contacté par nos confrères de Télé Loisirs, Jean-Pierre Foucault a répliqué.

"Ce n'est pas du tout le souvenir que j'ai de cette émission. On avait eu pas mal de problèmes techniques lors du tournage, mais au final on s'était bien marré. En plus, j'ai recroisé plusieurs fois Agathe Lecaron depuis, elle a été charmante avec moi", a-t-il confié.

Plus encore, l'animateur ne comprend pas que la jolie blonde l'accuse de lui avoir piqué ses répliques : "Sacrée soirée n'était pas une émission écrite, il n'y avait pas de prompteur, comment aurais-je pu alors lui piquer ses répliques ?"

Pour rappel, Agathe Lecaron assurait que l'animateur lui avait piqué toutes ses répliques et lui avait coupé la parole. "Je me tiens debout à ses côtés, inexistante. Je me sens mal, bête et, surtout, seule. Quand la caméra s'éteint, le calvaire prend fin, mais ma déception est immense : mon duo de rêve s'est transformé en fiasco", avait-elle déclaré.

Pas rancunier, Jean-Pierre Foucault semble, de son côté, garder un bon souvenir de ce moment.