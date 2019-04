Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie complices pour aller rire un coup

C'est l'humoriste qui monde. Élodie Poux cartonne avec son spectacle Le syndrome du Playmobil qu'elle a joué le 15 avril 2019 au Casino de Paris. Une grande occasion, qui a attiré plusieurs personnalités françaises.

Notons la présence remarquée du journaliste et présentateur du JT de TF1, le populaire Jean-Pierre Pernaut et sa femme, Nathalie Marquay actrice et Miss France 1987. Ils s'aiment depuis le début des années 2000 et sont les parents de deux enfants, Tom (15 ans) et Lou (14 ans). Elle a ainsi été d'un soutien indéfectible lorsqu'il a su qu'il était atteint d'un cancer : "Quand un médecin vous dit que vous avez un cancer, il y a deux manières de voir les choses : on s'effondre parce que le cancer c'est synonyme de mort. Ou alors on se dit ma femme en a eu un grave, à 30 ans elle a eu une leucémie foudroyante et elle a failli y rester (...) Mais elle a toujours pris le cancer de façon positive. Et moi j'ai retrouvé la pêche grâce à elle aussi", disait-il.

Il y avait aussi Didier Gustin et sa compagne Mélanie Rodriguez, venus applaudir la jeune comique. D'autres célébrités issues du monde de l'humour étaient présentes, à l'image de Philippe Chevallier ou encore Pascal Légitimus, qu'on ne présentent plus.

L'humoriste Jérémy Lorca était également de la partie, tout comme l'animateur Laurent Boyer, qui a récemment retrouvé l'amour dans les bras d'une jolie blonde (dont on ne connait pas le nom) après 32 ans d'amour avec la chanteuse Alice Dona. Son confrère Bruno Roblès était également venu voir Élodie Poux, tout comme l'actrice Anne Richard, Séverine Ferrer ou encore Philippe Risoli.

Une bien belle soirée.