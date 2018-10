Jean-Pierre Pernaut face au cancer : Ses premiers mots après son opération

Le 24 septembre dernier, les téléspectateurs du journal télévisé de 13h de TF1 avaient eu la surprise de ne pas découvrir Jean-Pierre Pernaut à l'antenne ce jour-là mais son remplaçant Jacques Legros. Le lendemain, son épouse Nathalie Marquay avait dévoilé sur Instagram la douloureuse raison de cette absence. "Mon mari est absent du JT de 13h depuis hier. Il a subi une intervention chirurgicale pour un cancer de la prostate. C'est malheureusement une maladie fréquente chez les hommes", avait écrit la belle brune de 51 ans.

Ce 8 octobre 2018, c'est Jean-Pierre Pernaut (68 ans) en personne qui a décidé de revenir sur ses soucis de santé par le biais d'une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux : "Salut à toutes et à tous, je voulais vous donner quelques nouvelles quinze jours après mon opération. Tout va pour le mieux comme vous pouvez le constater. Certains journaux on inventé qu'il y avait des complications, que j'étais dans une chambre médicalisée, que j'avais une infirmière avec moi 24h sur 24... C'est faux ! Tout s'est bien passé. (...) Je voulais surtout vous remercier pour vos innombrables messages de soutien après cette opération, ils me sont allés droit au coeur et ça fait énormément de bien. Salut à tous et à bientôt, le temps de me remettre complètement, salut !"

Le 25 septembre dernier, Jean-Pierre Pernaut indiquait déjà sur Twitter pour rassurer tout le monde : "Bonjour à tous. Je dois m'absenter quelque temps de la présentation du JT de 13h. J'ai en effet subi une intervention chirurgicale pour un cancer de la prostate. Tout va bien. C'est bien sûr Jacques Legros qui me remplace pendant cette période. Merci de votre soutien, de votre fidélité et je vous retrouve très vite."

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement !