Jean-Pierre Pernaut opéré : Sa femme Nathalie Marquay "harcelée" par les médias

Mardi 25 septembre 2018, Jean-Pierre Pernaut faisait une annonce choc sur Twitter. Le présentateur emblématique du JT de 13h sur TF1 souffre d'un cancer de la prostate pour lequel il a été opéré. Contraint de s'absenter des plateaux télévisés pour prendre le temps de guérir, Jean-Pierre Pernaut avait inquiété beaucoup de ses fidèles téléspectateurs. Heureusement, sa femme Nathalie Marquay avait donné des nouvelles rassurantes au milieu de nombreux messages de soutien qu'il a reçu par ses pairs. C'est désormais au tour de Cyril Hanouna d'évoquer la santé du journaliste.

Ce mercredi, dans Touche pas à mon poste, l'animateur a révélé avoir contacté la famille Pernaut : "Jean-Pierre, il est à fond. Il a envie de revenir, il va revenir – on l'espère – très vite au JT de 13 heures. On lui fait un gros bisou." Sans oublier, l'ancienne Miss France 1987 : "On pense très fort à Nathalie, aussi, qui est à ses côtés, qui est formidable. Elle viendra nous voir, j'espère, très vite. On l'aime beaucoup."

Cette délicate attention envers l'épouse de Jean-Pierre Pernaut a fait rebondir Jean-Michel Maire sur un sujet plus fâcheux. En effet, le chroniqueur a révélé savoir que la jolie brune de 51 ans était "harcelée de coups de téléphone" de la part de journalistes dans le but d'obtenir un entretien avec son mari malade. Une situation désagréable pour le couple qui refusera toute intervention publique, sauf peut-être une... Cyril Hanouna assure que Nathalie Marquay pourrait bien se rendre dans son talk show : "Elle m'a dit 'Cyril, si je viens sur un plateau, ce sera le tien.'"