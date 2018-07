Nathalie Marquay : Pas toujours facile d'être madame Jean-Pierre Pernaut

Depuis septembre 2017, Nathalie Marquay est en tournée avec Régime présidentiel qu'elle joue avec Philippe Risoli, Marie-Laure Descoureaux, Jean-Christophe Barc et Andy Cocq. C'est une pièce que la comédienne a coécrite avec Éric Le Roch et son époux Jean-Pierre Pernaut. De passage au théâtre Robinson, à Mandelieu-la-Napoule, le couple s'est confié dans les colonnes de Nice-Matin, dans son édition du 25 juillet 2018. Nathalie y explique notamment qu'être la femme de l'indéboulonnable et très populaire animateur du 13h de TF1 n'a pas que des avantages...

Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay, qui fut Miss France 1987 avant de devenir comédienne, s'aiment depuis le début des années 2000 et sont les parents de deux enfants : Tom (14 ans) et Lou (15 ans). Le journaliste présente le JT de 13h de TF1 depuis trente ans. Et cela complique certaines choses pour son épouse, notamment quand il s'agit de jouer dans des téléfilms. C'est ce qu'elle explique à Nice-Matin : "Les portes se ferment tout le temps, confie l'actrice de 51 ans. On doit se battre en permanence. Tourner un téléfilm sur une chaîne concurrente de TF1, c'est compliqué. Les réalisateurs sont ok. Mais la chaîne dit que Nathalie Pernaut sur France 2, ça ne va pas le faire. Et sur TF1, c'est non. Pour ne pas donner l'impression que je suis pistonnée."

Nathalie Marquay reste positive : "Ça se gère quand même. Normalement, je vais tourner dans un film qui va s'appeler Mayday, du côté de Saint-Rémy-de-Provence." En attendant, depuis quelques années, Nathalie et Jean-Pierre Pernaut s'épanouissent en écrivant pour le théâtre. Après le succès de Piège à Matignon (2011), l'aventure Régime présidentiel dure depuis deux ans. Les 24 et 25 août, toute la troupe se retrouvera à Evian, au théâtre Antoine Ribou, pour les deux dernières représentations de la tournée. Ce soir-là, peut-être Nathalie fera-t-elle une petite entorse à son hygiène de vie draconienne... A la question "lève-tôt ou couche-tard ?", que lui a posée Nice-Matin, Mme Pernaut a en effet répondu : "Moi, je me lève assez tôt. Même si je me couche tard. Pas de fêtes. Pas de mondanités. On a passé l'âge."